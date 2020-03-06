«Каргилл. Обычная – почти до моста»: Ситуация в пунктах пропуска днем 6 марта

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 6 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «11:33. Горловка – Бахмут. В Украину – 20 авто, можно ехать»;

Ирина: «11:34. Пешие в Бахмут – человек 200 перед украинским постом»;

«susy64»: «Горловка – в Украину. Авто мало, около 20 перед паспортным. На въезд в Горловку – людей полный навес.На выезд из Горловки – людей по приходу автобуса»;

Ирина: «13:18. Горловка – в Украину. Очередь до 50 машин была. Ажиотажа нет. Вроде, по скорости норм пропускают».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Наталья: «10:21. Курахово в Донецк – 24 авто обычной очереди, льготы нет. На украинском меряют температуру, за маски и не спрашивали»;

Максим: «11:40. Каргилл в Украину. Общая очередь –до моста. Льгота – до блоков»;

Нина: «12:38. Каргилл – в Украину: все так же – очередь до моста. Движение слабое, как обычно»;

Анна: «12:58. Каргилл – из Донецка. Льготы – около 20 авто, обычная – почти до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Людмила: «10:10. Еленовка на Мариуполь – 10 машин»;

«Администратор»: «13:12. В Еленовке в сторону Мариуполя – 10 авто»;

Алекс: «13:14. Еленовку за 30 минут прошли»;

Валентина: «13:27. Еленовка – 0, "Перлына" – 0»;

Алексей: «14:01. Около 30 машин в сторону Донецка в Новотроицком».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.