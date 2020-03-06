НВФ продолжают распространять фейки с целью дискредитации ВСУ, – штаб

Представители незаконных вооруженных форирований (НВФ) распространяют фейки о якобы возвращении подразделений ООС на участок разведения сил и средств № 3 на Донбассе. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Сообщается, что в информационно-пропагандистских СМИ, «которые в ручном режиме управляются из Кремля, наблюдаются попытки распространить очередную фейковую информацию о якобы возвращении подразделений ООС на участок разведения сил и средств № 3 в районе Богдановка-Петровское, занятии нашими защитниками новых рубежей и обустройстве позиций».

«Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Все подразделения Объединенных сил остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника. Наши защитники на провокации не поддаются и придерживаются режима прекращения огня», – говорится в сообщении.