В Соледаре протестуют против приватизации ГП «Артемсоль» (Фото)

В Соледаре (Донецкая обл.) сегодня, 6 марта, несколько сотен человек вышли на акцию протеста против продажи государственного предприятия «Артемсоль», передает «Вільне радіо».

Местные жители, собравшиеся под зданием администрации предприятия, высказывают опасения, что из-за приватизации изменится порядок работы соляных шахт и будут сокращать рабочие места, которых в Соледаре немного.

«Есть примеры того, что приватизация проходит не так, как хотелось бы. У нас есть пример "Доломитника" в Северске и многих предприятий, где было много людей из нашего города. В Северске [предприятие] разобрали полностью. Выжженная земля. Поэтому пугает просто перспектива», – говорит один из митингующих Роман.

«Если бы это был Краматорск или Харьков, или большой город, где можно устроиться на работу. Вот не понравилось – развернулся и ушел. А здесь – мы работаем в большинстве здесь [на "Артемсоли"]», – добавляет другой участник акции протеста Артем.

К митингующим присоединился председатель Соледарской объединенной территориальной громады Александр Степаненко.

«Наше уникальное месторождение разрабатывается с 1881 года по настоящее время и отработано всего лишь 3%. Трехтысячный коллектив – он уникален. Он может работать даже без руководства, присылают нам сюда дважды в год. Об этом только не знают те, кто принимал это решение в Киеве. И у меня 3 недели назад был разговор с главой области, мы говорили именно о государственном предприятии», – обратился к людям Степаненко.

Во время акции соледарцы начали сбор подписей под обращением в Кабинет министров Украины и к президенту Украины об отмене решения о приватизации. Поддержать это письмо горожане смогут в течение нескольких дней. Организаторы оставят обращение на проходной главного здания, чтобы поставить подписи смогли все желающие.

На следующей неделе в Соледаре планируют собрать внеочередную сессию городского совета, чтобы от имени депутатского корпуса поддержать коллектив государственного предприятия и выступить против приватизации «Артемсоли».

Отметим, накануне митинга коллектив предприятия записал видеообращение к президенту Украины с просьбой отменить приватизацию.

«Артемовское месторождение каменной соли – это национальное богатство всего народа Украины. Мы верим, что государственное управление может быть эффективным, а все обвинения Гончарука в коррупции и манипуляциях цен на рынке – заслуги менеджмента, который периодически засылает профильное министерство. За 5 лет – у нас 8 смен руководителей, задачей которых было обанкротить и вывести предприятие из государственной собственности», – заявили соледарцы.