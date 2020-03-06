Эта машина уже спасла не одну жизнь, – медики Мариуполя о неонатальной «скорой» Фонда Рината Ахметова

Автомобиль неонатальной «скорой помощи» Фонда Рината Ахметова спасает жизни самых маленьких пациентов в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Не успели городские врачи получить новенькую «скорую», как поступил первый экстренный вызов. Новорожденного малыша нужно было доставить для операции в специализированную клинику Запорожья. Дорога заняла 3,5 часа. Благодаря современному оснащению маленького пациента привезли в больницу без осложнений. По словам медиков, прежде они и не мечтали о технике такого уровня.

«И одеялами обкладывали, и перевозили, держа на руках. А в этой машине для ребенка установлен кювез со специальным бортиком. Он защищает малыша и не позволяет ударяться непосредственно о сам корпус кювеза», – рассказала Ольга Тавровская, медсестра выездной бригады.

Сейчас 2 млн жителей Донецкой области обслуживают 179 бригад экстренной медицинской помощи и четыре – выездной консультационной. Последние занимаются самыми сложными случаями, а также транспортировкой тяжелобольных в высокоспециализированные медучреждения.

«Эта машина уже спасла не одну человеческую жизнь. За два месяца работы транспортированы семь детей: в Киев, Запорожье и Днепропетровск», – говорит Андрей Кононов, эксперт Донецкого департамента здравоохранения.

Проект «200 скорых для Украины» реализован по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин «скорой помощи».

Врачи Украины получили 64 медицинских внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 «реанимаций на колесах».