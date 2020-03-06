Брали взятки: В«ДНР» задержали преподавателей вуза

В неподконтрольном украинской власти Донецке задержали сотрудников «Донецкого национального университета ДНР» по обвинению в вымогательстве и получении взяток от студентов. Об этом сообщает сообщает «МВД ДНР».

«Сотрудники ДонНУ систематически вымогали и получали взятки от студентов за допуск к экзаменационной сессии, успешную сдачу экзаменов, зачетов, учебных практик, за написание и защиту курсовых работ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «старший лаборант одной из кафедр осуществлял вымогательство и получение от студентов взяток». Размер взяток в каждом случае определялся заведующей кафедрой самостоятельно, по ее личному усмотрению, и составлял от 1000 до 15 000 руб. (от 374,5 до 5 618 грн по местному курсу валют).

«Часть полученных денежных средств старший лаборант оставляла себе, часть передавала преподавателям в зависимости от учебного предмета, а оставшуюся сумму отдавала заведующей кафедрой, – говорится в сообщении.

Установлено более 30 фактов получения взяток от студентов на общую сумму свыше 150 тыс. руб. (56 180 грн), которые распределялись между всеми участниками преступного сговора.