Больше 70% украинцев будут отмечать 8 Марта, – соцопрос

77% украинцев намерены праздновать 8 Марта в этом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

«77% опрошенных намерены отмечать праздник 8 марта этого года. 19% отметили, что праздновать не будут. По сравнению с аналогичным опросом 2012 года несколько возросло количество тех, кто не празднует в этот день. Относительно больше таких респондентов на западе страны, среди молодой и самой старшей возрастных групп», – говорится в результатах опроса.

Социологи отмечают, что среди мужчин несколько больше респондентов, которые намерены праздновать 8 Марта, чем среди женщин.

Для большинства респондентов (68%) праздник 8 Марта является хорошим поводом сделать приятное близким женщинам. Относительно чаще такой ответ выбирали молодежь, жители Востока и Юга.

Еще 11% считают 8 марта обычным днем (с 2013 года количество таких респондентов выросло вдвое). Это чаще жители Запада.

Только 9% считают этот праздник символом борьбы женщин за свои права, а 8% говорят о нем как о празднике из советского прошлого. Последнее утверждение ближе для респондентов старшего возраста.

«Большинство опрошенных (87%) не поддерживают идею отмены праздника 8 марта (в 2012 году – 91%). Поддерживают идею – только 9%, чаще на Западе (18%), в то время даже здесь большинство (73%) не поддерживают такую инициативу», – отмечается в отчете.

*Опрос проводился в течение 21-25 февраля 2020 года методом личного интервью (face-to-face). Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.