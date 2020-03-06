Какую помощь в Украине могут получить лица без гражданства, искатели защиты или иностранцы

Закон Украины «О социальных услугах» гарантирует лицам без гражданства, искателям защиты или иностранцам право получать социальные услуги от Украины, сообщает БФ «Право на захист/ Право на защиту».

«Если вы находитесь на территории Украины и оказались в сложных жизненных обстоятельствах, то вы можете обратиться за социальными услугами к государству. Эти обстоятельства могут быть обусловлены такими факторами, как неизлечимая болезнь, инвалидность, безработица, бездомность, пожилой возраст или вред, причиненный конфликтом», – говорится в сообщении.

Вот некоторые из видов социальных услуг, которые вы можете получить:

консультации психолога при сложных жизненных ситуациях;

социально-бытовые услуги: питание, продукты, средства гигиены, транспортные услуги;

денежная помощь и компенсации от государства;

юридическая поддержка и посредничество в разрешении споров.