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Цветов – много, цены не «ломят»: Как прифронтовая Авдеевка готовится к 8 Марта (Фото)

ДН 06.03.20 16:36

Накануне Международного женского дня 8 Марта прифронтовая Авдеевка (Донецкая обл.) пестрит многообразием живых цветов. Корреспондент «Донецких новостей» изучил ассортимент и ценовую политику, пообщался с торговцами.

Цветами в Авдеевке торгуют как на стихийном рынке – на тротуаре вдоль проспекта Центрального, так и в специальных ларьках-магазинах возле трамвайных путей по той же улице.

Сегодня днем, 6 марта, на стихийном рынке выбор цветов невелик – торгуют, в основном, отечественными тюльпанами от 50 грн за букет. Продавец Ирина утверждает, что цены 8 Марта повышать не будет. Женщина рассказала, что цветы также можно приобрести на городской цветочной ярмарке: «С 6 по 9 марта в Авдеевке проходит выставка-продажа цветов. Выбор лучше всего ранним утром».

Ирина

Продавец Станислав рассказал, что торгует голландскими тюльпанами, однако они у него – не элитные. Здесь букет из трех тюльпанов можно приобрести за 70-80 грн.

Станислав

Изобилует тюльпанами и другими цветами и торговая точка через дорогу от Центрального городского рынка. «Цикламен в горшке стоит 200 грн, гиацинт – 80. Луковица тюльпана "Голландия" – по 30 грн за штуку. Цены в праздничные дни повышать не планировали, а, возможно, даже уменьшать будем», – поделилась продавец.

Более широкий выбор цветов – от простых до элитных – представлен в ларьках с городскими цветами около трамвайной линии.

Юрий Ломанов – потомственный цветовод, ранее подобной деятельностью занимались родители. Его супруга Светлана Ломанова уже много лет поддерживает мужа и помогает ему в цветочном бизнесе. В их магазине продаются розы украинские и из Эквадора, поштучно и веточками. Цены колеблются в диапазоне от 50 до 80 грн за штуку. «В день 8 Марта у нас добавятся еще розы высотой свыше 1 метра, и вот они будут немного дороже – около 100 грн за штуку. Однако ценовая политика у нас гибкая – при покупке букета любимым торг уместен», – рассказал Юрий Ломанов.

Юрий Ломанов
Розы из Эквадора

В киоске предоставлены как традиционные для праздника цветы, так и экзотические.

  • гиацинт на срез – 40-50 грн;
  • альстромерия – 50- 55 грн за ветвь;
  • ирис – 35-40 грн за штуку;
  • нарцисс «Таити» (желтый) – 25-30 грн за штуку;
  • эустома – 60-80 грн за ветвь;
  • примула – от 100 грн за цветок в горшке.

Хризантема (в зависимости от сорта и производителя) – от 50 до 80 грн. В наличии: одноголовая (дороже), кустовая, игольчатая (дешевле).

У Ломановых можно приобрести лимонное дерево (800 грн), элитную орхидею разновидности Фаленопсис в красивой подарочной коробке (1 500 грн), а также разнообразные букеты в праздничных упаковках, вазонах и даже чашках.

Орхидея Фаленопсис

Кроме того, здесь можно найти такие неприхотливые в уходе растения, как антуриум и спатифиллум – от 150 до 620 грн (в горшке).

Упаковка цветов бумагой и флизелином в данном магазине – бесплатна.

Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых
Цветочный киоск семьи Ломановых

Ромашки и некоторые другие растения Ломановы выращивают сами, в теплице площадью 150 кв м, расположенной в старой части Авдеевки. Цветоводы рассказали, что теплиц было две, однако одну повредил снаряд во время обстрела и она сейчас не функционирует.

Возле своего магазина Ломановы сделали яркую фотозону. «Чтобы людям было приятно не только покупать у нас цветы, но и даже хотелось запечатлеть здесь себя и своих родных», – пояснил Юрий, показывая стену киоска с разноцветным цветочным принтом.

Фотозона у киоска Ломановых

В соседнем цветочном магазине ассортимент растений к празднику практически тот же. Продавцы утверждают, что повышать цены точно не планируют. Здесь упаковка букетов стоит от 5 грн. «У нас девочки работают – настоящие флористы. Поэтому такую красоту, как у нас, вам нигде не сделают», – отмечают торговцы.

Все опрошенные хозяева и продавцы цветов в Авдеевке «ломить» цены не собираются и даже наоборот – готовы уступать.

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