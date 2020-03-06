Цветов – много, цены не «ломят»: Как прифронтовая Авдеевка готовится к 8 Марта (Фото)

Накануне Международного женского дня 8 Марта прифронтовая Авдеевка (Донецкая обл.) пестрит многообразием живых цветов. Корреспондент «Донецких новостей» изучил ассортимент и ценовую политику, пообщался с торговцами.

Цветами в Авдеевке торгуют как на стихийном рынке – на тротуаре вдоль проспекта Центрального, так и в специальных ларьках-магазинах возле трамвайных путей по той же улице.

Сегодня днем, 6 марта, на стихийном рынке выбор цветов невелик – торгуют, в основном, отечественными тюльпанами от 50 грн за букет. Продавец Ирина утверждает, что цены 8 Марта повышать не будет. Женщина рассказала, что цветы также можно приобрести на городской цветочной ярмарке: «С 6 по 9 марта в Авдеевке проходит выставка-продажа цветов. Выбор лучше всего ранним утром».

Ирина

Продавец Станислав рассказал, что торгует голландскими тюльпанами, однако они у него – не элитные. Здесь букет из трех тюльпанов можно приобрести за 70-80 грн.

Станислав

Изобилует тюльпанами и другими цветами и торговая точка через дорогу от Центрального городского рынка. «Цикламен в горшке стоит 200 грн, гиацинт – 80. Луковица тюльпана "Голландия" – по 30 грн за штуку. Цены в праздничные дни повышать не планировали, а, возможно, даже уменьшать будем», – поделилась продавец.

Более широкий выбор цветов – от простых до элитных – представлен в ларьках с городскими цветами около трамвайной линии.

Юрий Ломанов – потомственный цветовод, ранее подобной деятельностью занимались родители. Его супруга Светлана Ломанова уже много лет поддерживает мужа и помогает ему в цветочном бизнесе. В их магазине продаются розы украинские и из Эквадора, поштучно и веточками. Цены колеблются в диапазоне от 50 до 80 грн за штуку. «В день 8 Марта у нас добавятся еще розы высотой свыше 1 метра, и вот они будут немного дороже – около 100 грн за штуку. Однако ценовая политика у нас гибкая – при покупке букета любимым торг уместен», – рассказал Юрий Ломанов.

Юрий Ломанов

Розы из Эквадора

В киоске предоставлены как традиционные для праздника цветы, так и экзотические.

гиацинт на срез – 40-50 грн;

альстромерия – 50- 55 грн за ветвь;

ирис – 35-40 грн за штуку;

нарцисс «Таити» (желтый) – 25-30 грн за штуку;

эустома – 60-80 грн за ветвь;

примула – от 100 грн за цветок в горшке.

Хризантема (в зависимости от сорта и производителя) – от 50 до 80 грн. В наличии: одноголовая (дороже), кустовая, игольчатая (дешевле).

У Ломановых можно приобрести лимонное дерево (800 грн), элитную орхидею разновидности Фаленопсис в красивой подарочной коробке (1 500 грн), а также разнообразные букеты в праздничных упаковках, вазонах и даже чашках.

Орхидея Фаленопсис

Кроме того, здесь можно найти такие неприхотливые в уходе растения, как антуриум и спатифиллум – от 150 до 620 грн (в горшке).

Упаковка цветов бумагой и флизелином в данном магазине – бесплатна.

Цветочный киоск семьи Ломановых

Ромашки и некоторые другие растения Ломановы выращивают сами, в теплице площадью 150 кв м, расположенной в старой части Авдеевки. Цветоводы рассказали, что теплиц было две, однако одну повредил снаряд во время обстрела и она сейчас не функционирует.

Возле своего магазина Ломановы сделали яркую фотозону. «Чтобы людям было приятно не только покупать у нас цветы, но и даже хотелось запечатлеть здесь себя и своих родных», – пояснил Юрий, показывая стену киоска с разноцветным цветочным принтом.

Фотозона у киоска Ломановых

В соседнем цветочном магазине ассортимент растений к празднику практически тот же. Продавцы утверждают, что повышать цены точно не планируют. Здесь упаковка букетов стоит от 5 грн. «У нас девочки работают – настоящие флористы. Поэтому такую красоту, как у нас, вам нигде не сделают», – отмечают торговцы.

Все опрошенные хозяева и продавцы цветов в Авдеевке «ломить» цены не собираются и даже наоборот – готовы уступать.