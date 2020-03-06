1.55 промилле алкоголя в крови: В Мариуполе произошло «пьяное» ДТП (Фото)

Сегодня, 6 марта, в Мариуполе на пересечении ул. Мамина-Сибиряка и ул. Ровная произошло ДТП, сообщается в группе DTP.mariupol.

По предварительной информации водитель автомобиля «Фольксваген Поло» двигался по ул. Мамина-Сибиряка и решил повернуть налево, на ул. Ровная. При выполнении этого маневра он не пропустил автомобиль «Фольксваген Тоуран», который двигался в встречном направлении.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, то обнаружили, что виновник ДТП находится в состоянии алкогольного опьянения. Драгер показал у него 1.55 промилле алкоголя в крови.