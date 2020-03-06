Назначен и. о. Генпрокурора Украины: Что о нем известно

Исполняющим обязанности Генерального прокурора Украины стал Виктор Чумак. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Чумак Виктор Васильевич родился 5 июня 1958 года в Хмельницком

Образование: в 1995 году закончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности «Правоведение».

В 1977 – 1981 годах – курсант Хмельницкого высшего артиллерийского училища;

1981 – 1992 годы – служба в Вооруженных Силах СССР;

1992 – 2004 годы – находился на должностях в Государственной пограничной службе Украины: юрисконсульт Института пограничных войск Украины, заместитель начальника кафедры, начальник кафедры Национальной академии Государственной пограничной службы Украины;

2000 – 2004 годы – начальник управления правового обеспечения Администрации Государственной пограничной службы Украины;

2005 – 2010 годы – директор департамента анализа публичной политики Международного центра перспективных исследований;

2010 – 2012 годы – директор Общественной организации «Украинский институт публичной политики»;

2012 – 2014 годы – народный депутат Украины седьмого созыва, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией;

2014 – 2019 годы – народный депутат Украины восьмого созыва, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

С сентября 2019 года – прокурор отдела организации представительства государства, противодействия коррупции в военной сфере и в оборонно-промышленном комплексе в регионах управления представительства интересов государства в военной сфере Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины. Приказом Генерального прокурора от 11 сентября 2019 № 837ц назначен на должность заместителя Генерального прокурора – Главного военного прокурора. Кандидат юридических наук, доцент.

Напомним, что Верховная Рада на внеочередном вечернем заседании 5 марта проголосовала за высказывание недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.