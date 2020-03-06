В Торецке задержали уличного грабителя

В Торецке (Донецкая обл.) житель сообщил в полицию, что в районе местного кладбища на него напал неизвестный и забрал из его кармана деньги в сумме 4 тыс. гривен. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает Торецкое отделение полиции Донецкой области.

Оперативники провели комплекс первоочередных розыскных мероприятий: обследовали прилегающую территорию, опросили возможных свидетелей происшествия. Уже через 2 часа подозреваемый был задержан. Им оказался 31-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности.

Во время общения с фигурантом правоохранители установили, что вор увидел потерпевшего возле одного из банкоматов, когда последний снимал средства со счета. Поняв, что мужчина не сможет оказать ему сопротивление, проследил за ним до безлюдного места. Возле кладбища открыто завладел деньгами, пдостав их из кармана верхней одежды потерпевшего.

Злоумышленник успел потратить половину суммы, остальная часть была изъята в качестве вещественных доказательств.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы.

Полиция обращается к гражданам: при снятии денег со счета в банке или через банкомат обращайте внимание на то, нет ли рядом подозрительных лиц. В случае необходимости снятия большой суммы денег используйте банкоматы, расположенные в крупных финансовых учреждениях, или попросите кого-то из близких сопровождать Вас.