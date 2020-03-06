Коронавирус: Штаб ООС вводит ограничения на пересечение КПВВ

С 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«В связи с распространением на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, возбудителем которых, вероятно, является коронавирус, по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий с 07:00 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все лица, которые будут пересекать линию разграничения через КПВВ, будут проходить процедуру осмотра и температурного сканирования и, в случае выявления признаков, похожих на симптомы поражения коронавирусной инфекцией, к ним будут применены ограничительные меры, направленные на защиту их здоровья и недопущению занесения коронавируса на территорию Украины.

При этом граждан Украины, которые имеют регистрацию на подконтрольной правительству Украины территории, в случае подозрения на поражение коронавирусной инфекцией, будут доставлять в определенное специализированное лечебное учреждение. Для этого на каждом КПВВ дежурит оборудована машина скорой помощи с подготовленным медицинским персоналом.

В случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией у лиц, следующих из временно оккупированных территорий и не имеющих регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, им не будет предоставлено разрешение на проход (проезд) через КПВВ.

Граждан, проживающих на подконтрольной правительству Украины территории, командование Объединенных сил призывает без крайней необходимости не посещать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях российско-оккупационные администрации не смогут взять под контроль из-за острой нехватки квалифицированного медицинского персонала и специализированного оборудования и медикаментов», – говорится в сообщении.