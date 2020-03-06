Коронавирус: Обнародованы результаты тестов девяти украинцев

По состоянию на сегодня, 6 марта, в Украине не зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Twitter.

В Центр общественного здоровья Украины поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавируса.

Отобранные образцы находятся на исследовании в референс-лаборатории Центра общественного здоровья.

Во всех областях Украины есть определенные госпитальные базы для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. На их базе продолжаются обучения (симуляционные упражнения) в случае фиксации COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине проверяют 9 человек на наличие коронавирусной инфекции, зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.