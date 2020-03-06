Дело МН17: Стало известно, когда состоится официальное обновление перечня членов международной следственной группы

Ротация украинских прокуроров в Международной совместной следственной группе по катастрофы МН17 (JIT) является рабочим моментом и не повлияет на расследование дела. Об этом в интервью «Укринформу» сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«Коллеги из Нидерландов понимают, что украинские прокуроры и следователи остаются надежными партнерами всех членов Международной следственной группы, общей целью которой является установление истины, а также привлечение к ответственности виновных. Изменения в группе не влияют на процесс расследования. Ротации – это нормальный рабочий момент и такие изменения касались не только украинского состав группы», – сказал он.

Он напомнил, что Верховная Рада приняла изменения в законодательство, и в органах прокуратуры в прошлом году начался процесс переаттестации и реформирования.

«Все прокуроры были в равных условиях выбора: принять условия переаттестации, принять в ней участие и в случае успешного ее прохождения продолжить работу в Офисе генерального прокурора, или отказаться, с последующим увольнением. 45% прокуроров продолжили работу у центральном аппарате», – отметил Мамедов.

Что касается Международной следственной группы, то сейчас делегированы для включения в JIT четыре представителя Офиса генерального прокурора. Все они имеют опыт в расследовании военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений. «Поэтому будет обеспечен не только высокий профессионализм, но и сохранена институциональная память», – подчеркнул Мамедов.

По его словам, официальное обновление перечня членов Международной совместной следственной группы, причем всех государств, а не только Украины, будет 8 марта, за день до старта судебного процесса.

«Нашей целью является как сохранение институциональной памяти в этом расследовании, так и усиление команды профессиональными прокурорами с украинской стороны. И это будет выполнено. В состав группы прокуроров в национальном производстве входят 9 прокуроров Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Сомнений в профессионализме у меня нет», – подчеркнул он.

Мамедов отметил, что расследование катастрофы МН17 продолжается, и органы правопорядка Украины продолжают работать в рамках Международной совместной следственной группы с целью привлечения виновных к ответственности.

«Вопрос привлечения к ответственности виновных в авиакатастрофе чрезвычайно чувствительный и острый как для наших иностранных коллег, так и для нас. Но цель у всех нас одна: виновные в этой страшной катастрофе, где погибло 298 гражданских лиц, должны быть наказаны», – сказал он.

Мамедов также отметил, что материалы расследования по МН17 в Украине насчитывают более 50 томов, и был собран достаточный объем доказательств, который позволил обоснованно сообщить подозрения четырем лицам.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов готовило военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших после авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Кроме того, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Также, 24 мая 2019 года Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.