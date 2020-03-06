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На Луганщине изъяли боеприпасы, принадлежащие члену НВФ «ЛНР» (Фото)

06.03.20 20:47
Фото: ГУ НП в Луганской области
Фото: ГУ НП в Луганской области

Во время проведения санкционированных обысков в рамках открытого уголовного производства по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», сотрудники Следственного управления и Управления уголовного розыска ГУНП изъяли 6 корпусов гранат, 400 г тротила, 39 патронов калибра 7,62 мм и затвор винтовки. Обыски были проведены совместно с работниками Лисичанского отдела полиции и сотрудниками СБУ, при силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения ГУНП и под процессуальным руководством прокуратуры в Луганской области. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

Взрывоопасные предметы были изъяты в помещениях, принадлежащих осужденному по ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» и ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» 52-летнему жителю Лисичанска, который в рамках обмена был передан во временно неподконтрольный украинскому правительству Луганск.

Фото: ГУНП в Луганской области

Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

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