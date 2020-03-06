В Краматорске появятся еще три ветроэнергетических установки

В Краматорске (Донецкая обл.) с целью развития альтернативных источников энергии нынешней осенью реализуют второй этап строительства ветроэнергетических установок, пишет «Восточный проект».

В Донецкой областной администрации, во время заседания Совета развития громад и территорий, были представлены планы развития альтернативных источников энергии в Донецкой области на 2020 год. Планируется установка ветровых электростанций на территории Никольского и Мангушского районов. Исполнителем работ является ООО «Винд Фарм». Как сообщили во время заседания в ДонОГА, на данный момент ведутся согласительные и экспертные процедуры. Общая запланированная мощность ВЭС –800 МВт.

Установленная мощность ветровой электростанции в Краматорске (три ветроэнергетических установки, мощностью по 4,5 Мвт) составляет 13,5 Мвт. В 2020 году планируется строительство второй очереди, мощностью 14,4 МВт. Общая запланированная мощность – 65 МВт.

Как сообщил изданию директор ООО «Атомвинд-Краматорск» Валерий Стельмах, три новые ветроэнергетические установки будут введены в эксплуатацию в октябре-ноябре 2020 года. «Работы по установке ветроэнергетических станций занимают около трех месяцев. Сейчас завершаются проектно-изыскательские работы. После прохождения экспертизы проекта, мы перейдем к его реализации. Новые установки будут мощнее уже установленных на 0,3 МВт. Всего ВЭС в Краматорске будет состоять из 14-ти ветроэнергетических установок», – добавил Валерий Стельмах.