На счетах более 20 млн грн: СБУ блокировала масштабный механизм финансирования «ЛНР» (Фото)

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования «ЛНР», организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили правоохранители, организовала схему группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на неподконтрольной Украине территории Луганщины.

«Для обеспечения финансирования незаконно созданных органов власти и вооруженных формирований так называемой "ЛНР", они создали псевдофинансовое учреждение "первый коммерческий центр". Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО* операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и Российской Федерации, валютно-обменных операций. С ее помощью злоумышленники осуществляли денежные переводы с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств на запрещенных в Украине ресурсах», – сказано в сообщении.

По данным СБУ, под непосредственным кураторством так называемого «МГБ ЛНР» и ФСБ РФ под брендом «первый коммерческий центр» на неподконтрольной Луганщине функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействовано почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1 000 карточек украинских банковских учреждений.

Согласно информации спецслужбы, дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам на неподконтрольной территории Луганщины «услуги» по перечислению и получению денег, в частности, с подконтрольных украинской власти территорий. С прибылей организаторы платили «налоги» в фейковые госорганы псевдореспублики. Эти средства шли на финансирование «МГБ ЛНР» и содержание незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Следователи СБУ задокументировали, что противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года, вопреки требованиям действующего законодательства, проводила для клиентов «первого коммерческого центра», в том числе участников НВФ, денежные переводы через международные платежные системы.

Уточняется, что во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности. Были заблокирована карточные счета, которые использовали организаторы для вывода средств в легальный оборот, на которых находится более 20 млн грн.

Сейчас руководителю одного из отделений «первого коммерческого центра», который находится на подконтрольной украинской власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины.

«В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок», – добавили в пресс-центре СБУ.

Санкция ч. 1 ст. 110-2 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет и с конфискацией имущества.