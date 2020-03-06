Если подозреваете заражение коронавирусом – как действовать

Что делать, если человек подозревает, что заразился коронавирусом. Министерство здравоохранения Украины советует не паниковать, а связаться со своим семейным врачом, пишут « Факты ».

Доктор расспросит о том, как пациент провел две-три недели: путешествовал ли он или общался с теми, кто вернулся из-за рубежа, оценит симптомы и примет решение, что делать дальше.

Если врач решит, что нужна госпитализация, то свяжется со специальной бригадой скорой помощи, которая отвезет пациента в определенную больницу, имеющую подготовленное инфекционное отделение. В Киеве таких учреждений семь: одна для беременных женщин, три – для взрослых и столько же – для детей. В случае легких симптомов предполагается, что лечение (а оно только симптоматическое) можно проходить дома. Больного следует изолировать в отдельное помещение на 14 дней, проинструктировать родственников о мерах безопасности.

Если с семейным врачом не подписана декларация, пациент должен звонить по телефону Национальной службы здоровья Украины – 16–77, где консультант подскажет, как правильно действовать.

Иногда больные с высокой температурой и кашлем сами приходят на прием, хотя в нынешней ситуации это нежелательно. Врачи предупреждают, что в таком случае нужно передвигаться в защитной маске. «Мы четко знаем, что делать, когда на прием приходит человек, у которого можно заподозрить коронавирусную инфекцию. Главные признаки заражения коронавирусом – высокая температура, боль в горле и сухость во рту, которая перерастает в сухой кашель. Чтобы не допустить распространения инфекции дальше, врач должен облачиться в защитный костюм, надеть на больного маску, закрыть дверь кабинета на ключ и вызвать специальную бригаду "скорой"», – рассказывает семейный врач амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района Киева Сергей Елшанский.