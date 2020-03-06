Сумма ущерба устанавливается: Под Мангушем незаконно пилили деревья

Полицейский Мангуша (Донецкая обл.) задержали «черных лесорубов». Об этом сегодня, 6 марта, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что в порубке объективно подозревают мужчин, 53-х и 22-х лет, которые пилили деревья без соответствующего разрешения. На месте следователи обнаружили автомобиль, в салоне которого находился куб древесины и бензопила.

Кроме того, по месту жительства одного из нарушителей был обнаружен еще куб древесины.

Сумма ущерба, нанесенного природным ресурсам, устанавливается. По факту незаконной порубки леса открыто уголовное производство по ст. 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса».