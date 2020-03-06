В Северодонецке представили уникальный литовско-украинской художественный проект (Фото)

Сегодня, 6 марта, в Северодонецке торжественно открыли выставку картин «Пленэр у линии фронта», сообщает пресс-служба областной администрации.

Свои работы представили три украинских и три литовских художника: Федор Александрович, Сергей Захаров, Валерия Москвитина, Вигантас Веяс, Саулюс Паукштис и Грета Бернотайте.

«В них передана и самая атмосфера, в которой жители нашей области уже шестой год находятся. Ежедневно они видят разрушенные сельские хатки, школы, простреленные окна и тому подобное. Особенно меня поразила картина, на которой изображены большие красные ворота со многими простреленными дырками от пуль, а через них пробиваются лучи солнца. Именно живопись как искусство не нуждается в словах, а показывает войну лучшим образом», – сказал руководитель администрации Сергей Гайдай и поблагодарил посольство Литовской Республики в Украине за возможность экспонировать эти картины в Северодонецке.

Также он сообщил, что сейчас для его выступления в Европарламенте готовится видеоролик о Луганщине. Поэтому открытие сегодняшний выставки обязательно войдет в этот фильм.

О картинах, которые экспонируются, рассказал украинский художник Федор Александрович: «На одной из картин изображен еще разрушенный мост в Станице Луганской. Ровно год назад мы экспонировали свои работы в этом городе, пока представляем картины здесь, в Северодонецке, и радуемся, что этот мост уже восстановили ».

Следует отметить, проект реализуется при поддержке министерства иностранных дел Литовской Республики и посольства Литовской Республики в Украине.

Фото: пресс-служба Луганской ОГА

Эта совместная литовско-украинская художественная акция солидарности с местными жителями является продолжением поддержки Литвы Восточной Украины, которая страдает от военных действий.

Начиная с 2015 года благодаря проектам гуманитарной помощи и развития сотрудничества состоялся ремонт пострадавших от обстрелов зданий школ Луганской области, закупались учебные материалы, медицинское оборудование, были организованы летние детские лагеря в Литве и Украине, выполнялись культурные проекты.