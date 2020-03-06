В ВСУ служат почти 30 тысяч женщин

Ежегодно в Украине увеличивается количество женщин, которые добровольно идут в ряды Вооруженных Сил. Если 12 лет назад женщин в армии было почти 2 тыс, то на сегодня – почти 30 тыс., сообщает информагентство Минобороны.

Согласно данным Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в настоящее время в ВС Украины служит 29 760 женщин, из них – 902 старшие офицеры. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял чуть более 27 тыс., в 2018 году – почти 25 тыс., а в 2008 году их было всего 1800.

Статус участника боевых действий за участие в АТО / ООС предоставлен 9 136 военнослужащим-женщинам.

На руководящих должностях лиц офицерского состава проходят военную службу 1090 женщин.

При этом женщины в ВСУ занимают те же должности, что и мужчины.

Напомним, что в 2018-м принят Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в ВСУ и других военных формированиях». Документ внес изменения в Устав внутренней службы Вооруженных Сил и в Закон «О военной службе и воинской обязанности».

Согласно закону, женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола). Так, в настоящее время остается запрет комплектования женщинами-военнослужащими должностей офицерского состава, связанный с использованием взрывчатых веществ, водолазными работами, все должности на подводных лодках и надводных кораблях, в управлениях бригад надводных кораблей (кроме специальностей морально-психологического и медицинского обеспечения), должности противопожарной охраны, работа на которых связана с непосредственным тушением пожаров, и логистического обеспечения, работа на которых связана с ядовитыми веществами, а также должности в военных частях специального назначения.

Сейчас есть немало женщин рядового и сержантского состава, которые служат механиками-водителями, командирами и наводчиками танков, БМП, БТР, САУ, ЗРК.

Также украинские женщины служат в миссии ООН. Две женщины-военнослужащие проходят службу в составе национального персонала миссии ООН, две на должностях в многонациональных органах военного управления и одна в составе Миссии Украины при НАТО.