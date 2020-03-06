Субсидии и льготы: Недоплаты составили миллиарды гривен

За два месяца текущего года расходы общего фонда государственного бюджета не проведены более чем на 22 млрд грн. И значительная часть из этой суммы составляют средства на выплату льгот, субсидий и социальные выплаты. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение государственного бюджета на 2020 год по итогам января-февраля, сообщает сегодня, 6 марта, пресс-служба ведомства.

«Второй месяц подряд продолжается устойчивая тенденция невыполнения плановых показателей бюджета. Расходы общего фонда в январе-феврале проведены на 22,2 млрд грн, или 14,5%, меньше плана. Более 30% – 7 млрд грн из непроведенных расходов – выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме и выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения», – сказал Валерий Пацкан.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины в 2019 году проверило 24,5 млн льготников, получателей субсидий и соцвыплат. У половины из них обнаружили несоответствия, которые ставят под сомнение правомерность получения выплат.