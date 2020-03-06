Зеленский установил для Путина дедлайн по окончанию войны на Донбассе

У президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе. Об этом в интервью The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает « РБК – Украина ».

В интервью Зеленский заявил, что может договориться о сделке с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине.

В то же время он пригрозил выйти из переговоров через год, если не будет никакого прогресса. «Время идет… Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя», – заявил он.

Он также подчеркнул, что его встреча с Путиным в Париже в декабре имела «несколько эмоциональных аспектов». «Думаю, он меня услышал. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство», – добавил Зеленский.

Он уточнил, что годовой срок исчисляется с первого саммита «Нормандской четверки» в декабре. «Я не потрачу пять лет, которые мне дали украинцы, на работу в Минске. Я не буду этого делать», – сказал он, добавив, что есть «два или три плана» дальнейших действий после выхода из переговоров, но отказался рассказать детали.

Зеленский добавил, что мирные переговоры отвлекают от его внутренней повестки дня, которую раскачивают политические распри, в результате чего на этой неделе было назначено новое правительство.