В «ДНР»: Наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили рядом с авто на дороге мину

Возле временно неподконтрольного украинской власти села Заиченко (входит в состав Коминтерновского сельского совета Волновахского района Донецкой обл.) наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили похожий на взрывное устройство предмет. Об этом говорится в отчете миссии 5 марта.

ЧП произошло в среду, 4 марта. «4 марта наблюдатели заметили предмет примерно в 10 м от автомобиля миссии на южной обочине дороги местного значения, которой регулярно пользуется гражданское население, на расстоянии около 2,5 км к северо-востоку от н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка)», – говорится в сообщении.

По их оценке, частично накрытый щебнем предмет был взрывным устройством или миной с верхней усиленной металлической пластиной.

«Команда СММ около 25 минут ожидала группу по разминированию из неподконтрольных правительству районов для снятия металлической пластины, прежде чем патруль вернулся на базу», – уточняется в сообщении наблюдателей.