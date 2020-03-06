Украина в ООН заявила о новой форме смешанной агрессии РФ в Украине

Принудительное гражданство на временно оккупированных территориях Крыма со стороны РФ может считаться новой формой смешанной агрессии. Об этом, на заседании Совета безопасности ООН по формуле Арриа по ситуации во временно оккупированной Россией АР Крым и городе Севастополь, рассказал Постоянный представитель Президента Украины в Крыму Антон Кориневич, передает УНН.

«Оккупированная держава постоянно переводит граждан Российской Федерации на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым для того, чтобы намеренно изменить демографическую карту населения Украины. Такое поведение также является военным преступлением по МГП и международному уголовному праву», – сказал Кориневич.

По его словам, параллельно с тем, что на территорию Крыма прибывают российские граждане, российские власти создают такие условия для проукраинских активистов в Крыму, что они вынуждены покидать территорию.

«Принудительное гражданство на временно оккупированных территориях Крыма может считаться новой формой смешанной агрессии, так может рассматриваться оккупирующей державой как инструмент, не дающим права украинским гражданам, проживающим в Крыму», – добавил он.

Как сообщалось ранее, в РФ окончательно упростили получение российского гражданства для украинцев.

Напомним, ранее в МВД России заявили, что в 2019 году российское гражданство в упрощенном порядке получили более 196 тыс. жителей Донбасса. Из них: более 136 тыс. человек – жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а порядка 60 тыс. человек – жители из других районов Донбасса.