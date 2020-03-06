Суд в Гааге в этом году может начать расследование преступлений РФ на Донбассе

В этом году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге может взяться году за дело о расследовании преступлений, совершенных Россией на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью «Укринформ».

«С 2014 года Офис прокурора МУС опубликовал уже 6 отчетов о ситуации в Украине. События на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, вероятно, могут стать предметом полноценного расследования. И в 2020 году Офис прокурора МУС продолжит анализировать способность национальной системы правосудия Украины самостоятельно расследовать соответствующие преступления, чтобы окончательно решить, какие именно дела необходимо расследовать силами МУС, а в каких будет достаточно расследование Украинскими органами правопорядка», – сообщил Мамедов.

Он отметил, что в последнем отчете Офиса прокурора Международного уголовного суда содержится определенная оценка событий в Украине.

«Офис прокурора МУС четко говорит, что с 18 марта 2014 года территория Крымского полуострова находится под контролем РФ. И именно с этой даты на события в Крыму распространяется международное гуманитарное право, а следовательно, в Крыму имеет место международный вооруженный конфликт. Что касается событий на Донбассе, то есть определенное разделение: международный и немеждународный конфликты. Мы же пока продолжаем собирать доказательства о наличии вооруженного конфликта именно международного характера на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, доказательства эффективного контроля РФ за местными оккупационными администрациями и незаконными вооруженными формированиями. Все это будем передавать на рассмотрение в Офис прокурора МУС. Что касается прогнозов, то все мы очень рассчитываем, что расследование начнется в этом году. Но это чисто мое субъективное мнение», – пояснил заместитель генерального прокурора Украины.

Он подчеркнул, что в ходе расследования уголовных дел установлена информация об участии отдельных лиц в захвате Крыма, в ведении военных действий против Украины на Донбассе. «Конечно, высшее руководство имеет политический и дипломатический иммунитет, поэтому реально их привлечь к ответственности на национальном уровне невозможно, поэтому мы и применяем международные инструменты», – уточнил он.

По его словам, была проделана колоссальная работа, и за все время вооруженной агрессии в Офис прокурора МУС было передано 13 информационных сообщений о тяжелейших преступлениях.

«По Крыму мы передавали факты использования РФ гражданского населения полуострова в качестве "живых щитов" во время военных действий активной фазы оккупации Крыма в феврале-марте 2014 года, принудительный призыв к службе в вооруженных силах РФ, выдворение и депортацию жителей из Крыма на основе решений судов оккупационной власти, насильственное перемещение осужденных в пенитенциарные учреждения, расположенные на территории страны-агрессора. Например, в последнем приводим факты принудительного перемещения населения с территории Крыма на материковую часть Украины. Особенностью этого сообщения является то, что речь идет об ответственности отдельных лиц высшего руководства Российской Федерации именно через ответственность государства-оккупанта. Мы проанализировали протоколы допросов потерпевших и свидетелей принудительного перемещения, систематизировали доказательную базу. По данным на конец 2019 года количество официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц из Крыма составила почти 43 тыс. человек», – рассказал Мамедов.

Он также сказал, что последний факт о ситуации на Донбассе был передан в МУС в декабре прошлого года и касался внесудебных казней 9 военнослужащих ВСУ во время боев за Иловайск и Дебальцево (Донецкая обл.).

«Все идентифицированы. Кроме того, в сообщении освещен еще один ключевой аспект, такой как практика ведения боевых действий "чужими руками", то есть привлечение РФ к конфликту подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований. Мы хотим донести до ОП МУС факты, свидетельствующие о том, что упомянутые незаконные вооруженные формирования используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права», – подчеркнул заместитель генпрокурора Украины.