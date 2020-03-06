В «ЛНР» за сутки 80 пожаров: Выгорело 360 га сухой травы

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области за прошедшие сутки ликвидировано 80 пожаров, в результате которых погиб один человек и выгорело 360 га сухой травы.

Как сообщило «МЧС ЛНР», 78 пожаров связаны с загоранием сухой травы.





Подробнее: За сутки в ЛНР выгорело 360 гектаров сухой травы В Артёмовске из-за неосторожности при курении в квартире на пожаре погиб мужчина 1979 года рожденияПодробнее: За сутки в ЛНР выгорело 360 гектаров сухой травы https://miaistok.su/za-sutki-v-lnr-vygorelo-360-gektarov-suhoj-travy/

Еще на одном пожаре погиб мужчина. «В Артемовске (после переименования Кипучее, – ред.) из-за неосторожности при курении в квартире на пожаре погиб мужчина 1979 года рождения», – говорится в сообщении.