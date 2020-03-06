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В «ЛНР» за сутки 80 пожаров: Выгорело 360 га сухой травы

06.03.20 21:37

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области за прошедшие сутки ликвидировано 80 пожаров, в результате которых погиб один человек и выгорело 360 га сухой травы.

Как сообщило «МЧС ЛНР», 78 пожаров связаны с загоранием сухой травы.

В Артёмовске из-за неосторожности при курении в квартире на пожаре погиб мужчина 1979 года рождения

Подробнее: За сутки в ЛНР выгорело 360 гектаров сухой травы https://miaistok.su/za-sutki-v-lnr-vygorelo-360-gektarov-suhoj-travy/

Еще на одном пожаре погиб мужчина. «В Артемовске (после переименования Кипучее,ред.) из-за неосторожности при курении в квартире на пожаре погиб мужчина 1979 года рождения», – говорится в сообщении.

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