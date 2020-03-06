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Минздрав Украины запускает Telegram-канал «Коронавирус_инфо»

06.03.20 20:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине Министерство охраны здоровья (МОЗ) запускает Telegram-канал «Коронавирус_инфо» с информацией относительно ситуации с короновирусом в Украине. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Министерство охраны здоровья Украины запускает Telegram-канал "Коронавирус инфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине», – сказано в сообщении.

Как уточняется, это единственный Telegram-канал, который верифицирован Министерством здравоохранения. В нем будут публиковаться все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов о ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что с 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ в связи с предотвращением распространения коронавируса.

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