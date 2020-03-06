Тыква ред кури, потиморон и савойская капуста – овощеводы на Донбассе готовятся к новому сезону

Специалисты Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» проводят консультации для фермеров Донецкой области. Очередная встреча состоялась в селе Васюковка Соледарский общины, сообщает пресс-служба проекта.

Во время агрономических консультаций говорили о выращивании новых видов овощных культур. Например, помимо обычных томатов и капусты, посоветовали выращивать тыквы ред кури, потимарон, савойскую капусту.

Также консультанты советовали фермерам работать над упаковкой и маркетингом, создавать продукты с большей добавленной стоимостью, выходить на новые рынки.

Чтобы выйти на поставки овощей в супермаркеты, обсуждали тип регистрации, который больше всего подходит для местных фермеров.

«Если и дальше продавать овощи оптовикам, фермеры не почувствуют добавленной стоимости своего продукта. Нужно выбрать, что именно выращивать – не просто капусту или помидоры, а то, в чем сегодня нуждается рынок, что позволит больше заработать. Сейчас вместе выбираем новые культуры, фермерам нужно изучить агрономию. Кроме освоения технологии, надо этот продукт упаковать, красиво подать его потребителю. Этому мы учим фермеров во время консультаций», – сказал специалист аграрного сектора Проект USAID Александр Карельсон.

27 марта овощеводы востока Украины планируют принять участие в конференции «Упаковочная индустрия: для овощей, фруктов и меда», которая состоится в Мелитополе. Там они смогут познакомиться с новыми видами упаковки, которые сегодня используют ведущие производители и супермаркеты.