Спала в бронежилете: Женщина-военная рассказала, как прошла бои в Дебальцево и Широкино (Видео)

Военнослужащая Елена прошла ожесточенные бои в Дебальцево и Широкино (Донецкая обл.). Женщина вернулась на службу в 2014 году, когда началась война.

Елена – старший лейтенант. С утра до вечера она на службе, имеет боевой опыт. Но рассказывать об этом не любит, потому что больно. Первый обстрел противника, под который попала, женщина помнит и сейчас.

«Это были, как раз "Грады". Нас накрыло "Градами". Когда уже была в Дебальцево, честно говоря, бронежилет я с себя не снимала. Я в нем спала, я в нем бегала. Мы выжили, и затем продолжили выполнять задачи в Донецкой области», – вспоминает она.

Однако, оставлять военное дело Елена не хочет. Утверждает, что характер и нрав не позволят это сделать. «Мы сильные, честно говорю вам – сильные. Гораздо, пожалуй, даже сильнее мужчин. Пока Донетчина и Луганщина не будут освобождены. Надо идти до конца», – говорит военнослужащая.

Вне службы Елена другая. Больше всего любит гулять со своими собаками. Берет на прогулку и соседскую овчарку – Джуну. Пес воспитывает ее пушистых любимиц. Именно четвероногие помогают Елене бороться с плохим настроением.

«Я только захожу домой, а у меня сразу же настроение поднимается. Потому что это искренняя любовь, искренняя радость», – делится она.

Елена советует женщинам никогда не сдаваться. А еще обязательно находить время на позитивные события.

Источник: ТК «Сигма»