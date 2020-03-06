Зеленский заявил о необходимости гибкого подхода к реализации минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости гибкого подхода к реализации минских договоренностей относительно урегулирования на Донбассе. Об этом он сообщил в интервью изданию The Guardian, передает РБК-Украина.

По словам президента, стороны должны применять гибкий подход к реализации минских договоренностей. Зеленский напомнил, что Россия неоднократно отказывалась идти на компромисс в вопросе Донбассе, ссылаясь на «Минск».

Также глава государства отметил, что Украина хочет изменить очередность пунктов минских договоренностей относительно контроля над границей, ведь Россия регулярно перебрасывает через нее на Донбасс войска и оружие.

«В "Минске" есть пункты, если мы их немного переместим, то к чему это может привести плохому? Как только не будет людей с оружием, стрельба прекратится. Это важно», – заявил он.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что у президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе.