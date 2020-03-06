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В ВОЗ сообщили, исчезнет ли коронавирус летом

06.03.20 21:57

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса COVID-19 летом. Об этом сообщает «РБК – Украина».

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, вирус может сохранить способность распространяться. «Нам пока что неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», – заявил он.

Напомним, что в Украине в ближайшее время введут ограничительные меры на проведение массовых мероприятий, школы будут закрывать на карантин для предотвращения распространения коронавируса. Однако, по мнению политолога Владимира Золотарева, главное – не допустить панических настроений и придерживаться мер по профилактике коронавирусной инфекции.

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