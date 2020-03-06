В Краматорске и Бахмуте прошли бизнес-завтраки при содействии USAID

В Донецкой области при содействии проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» проходят бизнес-завтраки для представителей малого бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Партнерами мероприятий являются представители государственных организаций и бизнес-сообщества.

После такого мероприятия в Краматорске представители Донецкого областного центра занятости узнали о потребности предпринимателей в оформлении работников – как правильно трудоустроить человека, прекратить трудовые отношения для внутренне перемещенных лиц. «Мы услышали, что предпринимателям нужна информация об особенностях трудового законодательства – что делать в случае утери трудовой книжки у внутренне перемещенных лиц, как взять на работу иностранцев. После бизнес-завтрака мы начали в социальных сетях писать ответы на эти вопросы. Также создали анкету, где работодатели и соискатели работы пишут нам о своих потребностях, сейчас имеем более 1 500 анкет, прорабатываем их. В социальных сетях стали больше общаться с работодателями, отвечать на их запросы, разъяснять законодательство. Поэтому Проект USAID помогает нам больше узнать и ответить на потребности бизнеса», – рассказал заместитель директора Донецкого областного центра занятости Олег Климович.

На этой неделе при содействии проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» состоялся пятый бизнес-завтрак, четыре из них были в Краматорске, один – в Бахмуте.

Предприниматели общались с представителями банков, центров занятости, бизнес-тренерами по определенной теме, которую озвучивают раньше. На бизнес-завтраках говорили о продвижении товаров в социальных сетях, поиске квалифицированных кадров, кредитовании банками малого бизнеса.

В перспективе географию таких мероприятий для малого бизнеса планируется расширить.