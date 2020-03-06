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«Качели» с курсом доллара: Эксперты назвали причины

06.03.20 22:55

На текущей неделе доллар на межбанке демонстрировал активные «качели» с достаточно высокой внутридневной волатильностью. Об этом сказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб в комментарии «РБК – Украина».

Как напомнил аналитик, в понедельник и вторник он активно дорожал, в среду и четверг почти столь же активно снижался, а сегодня, 6 марта, вновь вернулся к росту. «Происходящее связано исключительно с политическими процессами, отставкой старого Кабмина во главе с премьером и назначением нового», – добавил он.

Издание также сообщило, что курс доллара на межбанке в продаже сегодня вырос на 29 коп. – до 25,01 грн за доллар, курс в покупке – до 24,98 грн за доллар. Курс евро в продаже вырос на 72 коп. – до 28,38 грн за евро.

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