В Мариуполе услуги сервисных центров станут более качественными (Видео)

В Мариуполе отныне работники сервисных центров предоставляют более качественные и профессиональные услуги. Ведь для отбора кадров городской совет внедрил новую методику оценки – Асесмент-центр.

Так, по словам администратора Центра предоставления админуслуг (ЦПАУ) Татьяны Чехонадских, в центре она работает почти год. Она консультирует жителей по земельным, квартирным и семейным вопросам. Когда устраивалась на работу, ее умение оценивали по новой методике.

«Были даны задания, по которым и определяли, как в той или иной ситуации проявит себя будущий сотрудник. Это в дальнейшем помогает выявить, как сильные стороны, так и слабые», – рассказывает Татьяна.

Методику в Мариуполе решили внедрить 2 года назад. «Совместно с компанией USAID мы разработали модель компетенции, основных компетенций по совместным функциям, которые мы потом реализовали в рамках программы отбора, ставшей основой отбора, основой профиля кандидата, который нам нужен», – пояснила заместитель городского головы Мариуполя Лилия Ткаченко.

Первыми, кто начал работать по новому формату, стали сотрудники социального офиса «Мультицентр». Стало понятно, почему одним специалистам люди доверяют, а другим нет.

«После проведения Асесмент-оценки действительно понимаешь, что в сотрудниках не так, и что нужно развивать, чтобы они были одинаково клиентоориентированными. Благодаря поддержке наших международных партнеров, действительно, нам эту функцию стало делать проще, быстрее и уже мы ближе к тому результату, который ожидаем», – отметила Елена Парамонова.

Теперь в муниципалитете планируют внедрить эту методику и в сфере здравоохранения.

«Сейчас в городе, выполняя закон, внедряют реформу. Сделать ее наиболее мягкой, гибкой, чтобы люди, придя к нам, не почувствовали ухудшения, а почувствовали только улучшение сервиса. Вот эти задачи стоят перед нами», – комментирует заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова.

Источник: ТК «Сигма»