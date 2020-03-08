Спекулянтам – не беспокоить: Как малым и средним предприятиям Донбасса получить финансирование от Европейского Союза

В Украине действует программа «FinancEast», которая финансирует микро-, малые и средние предприятия (ММСП) на подконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. В поддержку регионального бизнеса Европейский Союз через Немецкий банк развития KfW выделил 9,5 млн евро. Об этом «Донецким новостям» сообщили в пресс-службе программы.

Отмечается, что «FinancEast» стартовала 20 декабря 2019 года в рамках проекта «Поддержка Европейского Союза для Востока Украины» и инициативы ЕС EU4Business. Продлится программа до 2022 года или завершиться ранее, если будут использованы все средства проекта.

По программе кредиты для ММСП выдаются через трех партнеров – «Ощадбанк», «Укргазбанк» и компанию «ОТП Лизинг». В любом отделении или офисе учреждений-партнеров можно получить больше информации об условиях и возможности получения кредита или лизинга.

За счет средств Европейского Союза в виде компенсаций будут возмещать до 50% стоимости инвестиционных проектов ММСП (без НДС).

Инвестиционные проекты – это средне- и долгосрочные мероприятия (продолжительность — более года), связанные с закупкой, улучшением или реконструкцией основных средств ММСП. Это может быть приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкция помещений, введение их в эксплуатацию и тому подобное.

Структура финансирования такая: например, предприятию нужно приобрести сельскохозяйственную технику на сумму 100 тыс. евро (в гривневом эквиваленте, без НДС). Для этого нужно оплатить 20% (20 тыс. евро) первоначального взноса, а 80% (80 тыс. евро) – можно оформить в кредит или лизинг. Структура финансовой поддержки от ЕС: 50% – субсидий, а 50% – компенсация.

Чтобы принять участие в программе, следует обратиться в главный или ближайший офис любого из учреждений-партнеров («Ощадбанк», «Укргазбанк» и компанию «ОТП Лизинг»). Список адресов офисов учреждений можно найти на их официальных интернет-страницах. Специалисты предоставят полную консультацию относительно формата и содержания документов, которые необходимо заполнить и подать для получения кредитных средств или лизинга.

Решение о возможности предоставления кредита или лизинга принимает исключительно учреждение-партнер.

В программе могут участвовать: микро-, малые и средние предприятия (ЧП или юридические лица) с количеством работников до 250 человек и годовым доходом до 10 млн евро в гривневом эквиваленте по официальному курсу НБУ.

ММСП должны отвечать следующим критериям:

более 75% уставного капитала бизнеса должны находиться в частной собственности. Доля государственной собственности не может превышать 25%.

быть зарегистрированным на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей;

осуществлять предпринимательскую деятельность с размещением своих производственных мощностей (производственных помещений, оборудования, с/х угодий и т.д.) на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей не ближе, чем 5 км до линии разграничения (определенной по данным ОБСЕ);

реализовывать инвестиционный проект на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. В случае регистрации ММСП за пределами этих областей (в иных подконтрольных Украине регионах) инвестиционный проект должен предусматривать использование инвестиций на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей;

иметь стабильное финансовое состояние и вести реальную хозяйственную деятельность не менее 1 года;

недопустима нелегальная занятость персонала и оформления работников по статусу физического лица-предпринимателя;

не иметь просроченной задолженности по кредитам и/или договорам финансового лизинга;

не иметь негативной кредитной истории в течение последних 12 месяцев;

не находиться в состоянии прекращения, ликвидации, реорганизации или банкротства бизнеса;

не являться объектом каких-либо персональных (индивидуальных), специальных экономических или иных санкций;

не являться частью крупных корпораций, групп компаний, не иметь финансово-экономической зависимости и отношений с крупным бизнесом.

В программе не могут участвовать ММСП, которые занимаются:

любой деятельностью, касающейся вредных или эксплуатационных форм принудительного труда или труда малолетних детей;

любой деятельностью, являющейся незаконной в соответствии с законодательством или в соответствии с нормами международного права;

производством или торговлей оружием, производством снаряжения или другим военным оборудованием;

производством или торговлей, что касается исчезающих видов животных и растений;

производством или торговлей табачными изделиями;

производством или торговлей крепкими алкогольными напитками;

функционированием казино,

спекулятивными валютными операциями;

инвестициями в любые виды ценных бумаг;

покупкой, продажей или арендой недвижимости в спекулятивных целях;

покупкой основных средств в рамках Программы для последующей передачи их в аренду и/или пользование другим лицам;

другими видами деятельности, которые определены KfW как запрещённые.

Более подробную информацию о программе «FinancEast» и всех условиях для потенциальных участников-предпринимателей можно узнать на официальном сайте Фонда развития предпринимательства.

Как сообщалось ранее, максимальная сумма компенсации по данной программе составляет 150 тыс. евро в гривневом эквиваленте. В рамках данного проекта 20 декабря 2019 года Луганское областное управление «Ощадбанка» подписало 5 кредитных соглашений. И уже 28 декабря первый клиент, из Мелового, получил в финансовую поддержку в сумме 204 тыс. 666,67 грн (сумма кредита – 1 млн 964 тыс. 800 грн) в виде субсидии на возмещение 50% собственного взноса для последующей закупки основных средств. В январе 2020 года клиенты уже получили 914 тыс. 435,50 грн финансирования на первоначальный взнос за технику и оборудование (сумма кредитных средств – 8 млн 731 тыс. 380,85 грн).