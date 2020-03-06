Боррель собирается на Донбасс, после этого – с визитом в Россию

Высокий представитель Евросоюза Хосеп Боррель подтвердил намерение посетить Украину и регион Донбасса, и уже после этого планировать визит в Россию. Об этом сам Боррель заявил сегодня, 6 марта, во время пресс конференции по итогам чрезвычайного заседания Совета ЕС по иностранным делам, которое было созвано в Загребе, столице председательствующей в ЕС Хорватии, для обсуждения ситуации в Сирии и связанного с ней миграционного давления на границы Евросоюза, сообщает« Укринформ ».

Именно так высокий представитель ЕС ответил на вопрос журналистов, собирается ли он проводить немедленные встречи с российским министром иностранных дел Лавровым и президентом РФ Путиным. «Я действительно намерен посетить Россию вскоре, но не завтра. Повестка дня на следующие два месяца полностью заполнена. Сначала мы поедем в Украину. И мы также послали мощный сигнал о пяти принципах, в частности о том, что касается Минских соглашений, которые являются основой этих пяти принципов. Все они важны. И когда я говорю об одном принципе, это не значит, что я забываю о следующих четырех. Через неделю, в понедельник, я планирую посетить регион Донбасса», – сказал Боррель.

Он отметил, что это абсолютно нормальная ситуация, когда высокий представитель ЕС, который отвечает за внешнюю политику, намерен говорить и работать с Россией, как одним из самых важных соседей Евросоюза. «Это не должно расцениваться как нечто новое или что-то чрезвычайное, если высокий представитель ЕС посетит Россию. Это нормально. Когда у нас будет такая возможность, и российская власть будет готова иметь интенсивную программу встреч, – безусловно, я буду рад это сделать, как я это уже сделал в Турции», – подчеркнул Боррель.