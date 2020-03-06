Суд в Гааге по МН17: МИД Украины дал комментарий

В понедельник, 9 марта, начнутся судебные заседания окружного суда Гааги по первым четырем подозреваемым по делу о сбивания самолета рейса МН17 в 2014 году над неподконтрольной украинской власти частью Донбасса. В связи с этим МИД Украины сегодня, 6 марта, дал официальный комментарий.

«Верим, что это первый шаг к установлению справедливости и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к гибели 298 невинных лиц, 193 из которых – граждане Нидерландов. Нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения по этому делу, основанному на материалах совместной следственной группы в составе представителей правоохранительных органов Королевства Нидерланды, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины», – говорится в сообщении.

В судебных заседаниях в качестве наблюдателей будут участвовать представители Офиса Генеральной прокуратуры, СБУ и МИД Украины. Нидерландская судебная система является эффективной, независимой и имеет подтвержденную практикой безупречную репутацию. Именно поэтому Украина, согласно решению государств, правоохранительные органы которых принимают участие в расследовании сбивания МН17, согласилась передать соответствующие уголовные производства Нидерландам как стране, наиболее пострадавшей в результате сбивания самолета. Мы, со своей стороны, продолжаем работу по привлечению России к международно-правовой ответственности за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в Международном Суде ООН.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Кроме того, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Также, 24 мая 2019 года Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.