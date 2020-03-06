Военная реформа в Украине: Эксперт рассказал, ожидать ли прорыва

Главная задача нового министра обороны Украины Андрея Тарана – проводить ту политику, которую оглашает президент страны. Не стоит ожидать ничего нового. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает «Слово і Діло».

Он не исключил, что главная причина отставки Андрея Загороднюка заключалась в том, что за время работы в министерстве у него появилось свое мнение и виденье некоторых процессов, особенно связанных с ведением боевых действий в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе.

По мнению Жданова, кадровые перестановки показывают, что президент создал лояльный к его политике Кабинет министров. «Скорее всего, министр обороны не будет высказывать своего мнения по каким-то процессам. Андрей Таран никогда не был на стратегических должностях, не занимался стратегическим планированием. Курсы в Вашингтоне были закончены в должности начальника отдела, то есть это не стратегический уровень. Ждать прорыва в военной реформе не стоит», – считает военный эксперт.

Военный эксперт предположил, что у министра обороны может возникнуть конфликт интересов с начальником Генштаба. «Андрей Таран не менеджер и не разбирается ни в каких других вопросах, кроме военных. Естественно он будет вмешиваться в то направление, которое знает. То есть в военные вопросы, а значит, в Генштаб», – пояснил эксперт.

Жданов считает, что министру обороны нельзя вмешиваться в дела Генштаба. Главная его задача – обеспечение жизнедеятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвижение военной политики внутри страны, на международной арене.

На его взгляд, на должности министра обороны должен быть не военный, а молодой менеджер. По его мнению, назначение Андрея Тарана – шаг в прошлое. «Владимир Зеленский сформировал себе лояльный Кабмин, который будет делать то, что скажут в ОПУ и не будет слушать никого со стороны», – подчеркнул Олег Жданов.