В Минсоцполитики Украины обещают подготовить индексацию пенсий

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная поручила подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты граждан, в частности, проведения индексации пенсий. Об этом она заявила во время первой встречи с коллективом министерства, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра, первоочередная задача, которая сейчас стоит перед Министерством, – проведение индексации пенсий и повышение уровня пенсионного обеспечения в стране.

«Пришло время отдать должное пенсионерам, силами которых развивалась экономика нашей страны», – отметила Лазебная.

Она поручила срочно подготовить предложения относительно путей повышения социальной защиты и активно включаться в коммуникационную работу с регионами для реализации политики в социальной сфере.

«Нам крайне необходима обратная связь, тогда мы будем знать реальные потребности человека», – сказала Марина Лазебная.

Напомним, в Украине еще не провели индексацию пенсий, которая планировалась с 1 марта. Ранее сообщалось, что в 2020 году пенсия в Украине будет проиндексирована трижды, а зарплата – дважды.