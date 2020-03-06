На Донетчине появятся полицейские офицеры громад (Видео)

В Донецкой области могут появиться полицейские офицеры громад. Соответствующий проект презентовали в Краматорске руководители Национальной полиции Украины.

Согласно проекту, кандидатов на должности полицейских офицеров будет согласовывать голова громады. Сколько участковых офицеров определят по количеству населения или размеру территории, которую они будут обслуживать. В Донецкой области на такой эксперимент согласились 9 громад и один сельсовет.

Эта инициатива уже заработала, в частности, на Днепропетровщине. Там участковые получили служебный транспорт и достойную зарплату.

«Громада обеспечила нас полицейской станцией, обеспечила горюче-смазочными материалами. Теперь в настоящее время я могу в любое время суток выехать на обращения граждан, на вызовы и не ждать сотрудника районного отдела полиции, пока он приедет на данный вызов. Это может длиться два, три часа, а иногда – до суток», – рассказал полицейский офицер Богдановской громады Днепровской области Игорь Качанов.

По словам заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина, Донецкая военно-гражданская областная администрация будет поддерживать всех руководителей органов местного самоуправления в этом проекте.

«Мы первые в Украине создали 14 центров безопасности граждан на территории нашей области. Мы очень беспокоимся о безопасности наших жителей. И хочу вас заверить, что будем работать в этом направлении не останавливаясь», – заверил Вадим Филашкин.

Источник: ТК «Донбасс»