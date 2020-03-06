Новое правительство обязано немедленно запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси, – Ляшко

Новое правительство обязано немедленно принять решения о запрете импорта в Украину российской и белорусской электроэнергии. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Напомню, в октябре Украина начала покупать российское, белорусское электричество после того, как слуга России [глава парламентского комитета по энергетике] Андрей Герус внес поправки в закон и открыл фактически украинскую экономику, украинскую энергетическую систему для троянского коня – российской, белорусской электроэнергии», – заявил Ляшко.

По словам политика, это нанесло огромный ущерб не только для украинской электроэнергии, но и для украинской экономики.

«Сегодня в результате действий Андрея Геруса и председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка Украина фактически превратилась в полностью энергозависимую страну. Потому что сегодня энергетикой Украины руководят фактически враги Украины, которые работают на наших конкурентов в России. Это Андрей Герус, и председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк», – сказал Ляшко.

Лидер «Радикальной партии» считает, что для достижения правительством декларируемой цели – энергетического роста, Кабмин обязан немедленно запретить поставки в Украину российского и белорусского электричества

«Инициировать отставку председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка и отставку с поста главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрея Геруса. Эти люди, которые уничтожают украинскую энергетику, которые оставляют украинцев без работы, Андрей Герус, Валерий Тарасюк, они должны быть не просто отстранены от должностей, их надо в тюрьму посадить за то, что они сделали», – подчеркнул Ляшко.

По словам политика, в результате такого импорта Украина потеряла миллиарды гривен, которые, в конечном итоге, ушли в Россию, в частности – и на финансирование российской армии.

«Это враги Украины – Андрей Герус, Валерий Тарасюк, бывший министр энергетики Оржель, бывший премьер-министр Гончарук, который закрывал глаза и молчал, и ничего не делал по этому поводу. И поэтому я считаю, что новое правительство, если они хотят добиться справедливости, добиться экономического роста, должны немедленно закрыть поставки электричества российского и белорусского, и сделать все, чтобы Украина стала энергонезависимой. Те миллиарды долларов, которые мы получили по Стокгольському арбитражу, должны пойти не на премии руководителей "Нафтогаза", а на увеличение добычи собственного газа, на модернизацию, на снижение платежек для украинцев», – заявил Олег Ляшко.