Твоя суперсила: Как на Донетчине детям помогают реализовать свою мечту (Видео)

В Мариуполе воспитанников интернатных учреждений обучали практическим навыкам, которые помогут не бояться будущего и предоставят крепкий профессиональный фундамент. Ребята узнали, как правильно написать резюме и вести себя во время собеседования.

У каждого ребенка есть своя мечта. И чтобы воплотить ее в жизнь, считают современные подростки, нужны упорный труд и вера в собственные силы.

По словам воспитанницы интерната Екатерины Ермаковой, главное – знать себя. «Знать, кем ты хочешь стать, и что тебе для этого надо», – убеждена девушка.

Как отметил ведущий телеканала «Украина» и посол Фонда Рината Ахметова Максим Сикора, который приехал в интернат, чтобы вдохновить лишенных родительского тепла детей, самое важное, сделать первый шаг. «Им главное – найти свою первую мотивацию, главное – сделать первый шаг», – считает телеведущий.

Проект «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила» – это серия мотивационных встреч известных людей с воспитанниками интернатных учреждений. Новый цикл проекта посвящен будущей профессии: дети учатся составлять резюме, правильно вести себя во время собеседования, овладевают финансовой грамотностью.

«Учатся коммуникации, умению общаться, доносить свое мнение, которое есть у всех. С детьми мы говорим именно об этом: что у них есть все возможное, чтобы развиваться дальше, успешно составить резюме и получить работу своей мечты», – рассказала эксперт Фонда Рината Ахметова Надежда Кондратюк.

Послы Фонда провели уже 34 мотивационные встречи в интернатах Донецкой области. Около 200 ребят прошли обучение, во время которого получили навыки индивидуального развития.

«Проект "Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила" дает ребятам из интернатных учереждений очень важные навыки. Учит их не бояться будущего, верить в себя, мечтать, а также, ставить цели и достигать их», – пояснила менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Оксана Ищук.

Источник: ТК «Донбасс»