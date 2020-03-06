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Через КПВВ Донбасса пытались провезти квадрокоптер

06.03.20 23:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) за прошедшие сутки, 5 марта, пограничники пресекли попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары на свыше 60 тыс. грн. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы, прекратили попытки нарушения правил перемещения товаров», – говорится в сообщении.

Так, через линию разграничения граждане пытались провезти квадрокоптер, канцелярские принадлежности, и промышленные фены общей стоимостью более 60 тыс. грн.

Отмечается, что товары были изъяты сотрудниками ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

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