Украина поставит воду в Крым, когда российские войска уберутся с полуострова и Донбасса, – Яценюк

Украина начнет поставлять воду в аннексированный Крым, когда российские войска уйдут с территории украинских Крыма и Донбасса. Об этом сегодня, 6 марта, в программе «Свобода слова Савика Шустера» на ТК «Украина» заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

«Путин и Российская Федерация аннексировали нашу суверенную территорию. Мы поставим воду, когда российские войска уберутся из Крыма, Донецка и Луганска», – подчеркнул он.

«Речь не идет о поставке воды в Крым для украинских граждан. Речь идет о поставке воды для российской власти», – пояснил Яценюк нынешние требования России.

Он акцентировал, что тех, кто надеется на мирное урегулирование с Российской Федерацией, ожидает разочарование. «Это будет мир исключительно на условиях Путина. А его мир – это "русский мир". Это захват Украины и возвращение Украины в российское лоно», – сказал политик.

«Пожалуйста, не играйте в игры с Россией. Они пытаются нас переиграть», – обратился Яценюк к новому премьер-министру Денису Шмыгалю.

«Выйдут из Донецка и Луганска, выйдут из Крыма – и мы вернем наши территории. Тогда пойдет и украинская вода, и все будет украинским. Потому что это и есть Украина», – резюмировал Яценюк.