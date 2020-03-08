Зарплата – как у дворника: В «ДНР» с коксохимзавода начали увольняться сотрудники

В «ДНР» на Ясиновском коксохимзаводе (г. Макеевка) в феврале выплатили задолженность по заработной плате за 3 месяца, и с начала марта люди начали подавать заявления на увольнение. Об этом рассказали уже бывшие слесари-ремонтники ЯКХЗ Сергей и Александр, передают «Донецкие новости».

Александр проработал на заводе почти 9 лет, но при «ДНР» последние 4 года только и думал, что об увольнении. «Наконец-то исполнили то, что хотели. Нашли другую работу и рассчитались с завода. Ушли по собственному желанию, потому что невозможно больше терпеть такие зарплаты. Мечтал рассчитаться в течение последних более 4-х лет, но боялся. В итоге – решился», – говорит он.

Главная причина увольнения – низкий уровень заработной платы и регулярные задержки в ее выплате. «Потому что оставаться на зарплате в 12 тыс. руб. (4500 грн по местному курсу валют, – ред.) – это невозможно. И то это зарплата в самый лучший месяц, с учетом начисления "горячих". А так зарплата 10 тыс. руб., ну, 11 тысяч (3 745 – 4 120 грн)», – сказал Александр.

«Мы устали работать за эти деньги. У дворника зарплата 9 тыс. руб. (3 370 грн), а у меня, работника химической промышленности, – 10 тысяч. Это смех», – дополнил Сергей.

Слесари-ремонтники уволились, несмотря на то, что на заводе в феврале начали погашать задолженность по заработной плате – сначала погасили остаток ноября, затем выплатили частями декабрь, а 29 февраля перевели заработную плату за январь. «Но мы все равно уволились, потому что это не спасает ситуацию. Зарплата поднята не была, просто выплатили задолженность», – пояснил Александр.

После февральских выплат, как и предполагалось, на заводе сторонники «республики» начали акцентировать – «вот посмотрите, как у нас все наладилось, как все хорошо, у нас все процветает». «А что хорошо? Что наладилось? Что предприятие наконец-то выполнило свои обязательства? Это его обязанность – выдавать вовремя зарплату», – апеллирует Александр.

Вторая причина – работникам завода так и не повысили заработную плату. Хотя ходили слухи о поднятии зарплат на 10-20% по предприятиям, входящим в структуру управляющего российского предприятия-прокладки «Внешторгсервис». «Но что эти проценты? Ничто! Они ничего не изменят. Нашу зарплату нужно поднимать минимум в 2 раза. 20% от 10 тысяч – это всего 2 тыс. руб. (749 грн). Да, когда руководство получает 30-40 тысяч (11 236 – 14 981 грн), то для них 20% ощутимы. А зарплата обычного работника 10 тысяч. Да и вообще повышение – это только слухи, на деле никакого повышения до сих пор нет», – отмечает Александр.

Третья причина – установленные на ЯКХЗ правила внутреннего поведения, по которым ввели запрет обсуждать даже с членами семей объем своих зарплат и уровень техники безопасности на заводе. «Правила безопасности – это прям тюремный режим. Это издевательство над человеком», – считает Сергей.

В день, когда с предприятия рассчитывались Александр и Сергей, с ними вместе увольнялись еще 4 человека. Мужчины считают, что сейчас увольнения будут массовыми. «Хотели давно уволиться, но ждали выплат задолженностей по зарплате, чтобы для старта хоть какая-то копейка была… Руководство ожидало весны, как страшного сна. Мы увольнялись – одновременно рассчитывались еще 4 человека», – сказал Сергей.

Если раньше процесс увольнения на ЯКХЗ занимало максимум 4 часа, то сейчас мужчинам на оформление бумаг, подписание различных актов понадобилось по 7 часов. Но отрабатывать 2 недели не заставляли.

Другие сотрудники ЯКХЗ, следуя примеру коллег, также планируют рассчитаться. «Тружусь на ЯКХЗ с 2002 года, и скажу – там все хуже и хуже, и проработав столько лет уже тяжело вылезти из этого болота... Я вот всё никак не решусь вырваться из Мордера, хотя отношения начальничков к людям труда – примерно, как к пыли на ботинках. У нас в цехе уже многие собираются уходить. Надеюсь и я найду нормальную работу и пошлю этот проклятый завод на…», – говорит еще один работник Ясиновского коксохимзавода.

Как сообщалось ранее, на ЯКХЗ отмечались задержки заработной платы. Сотрудники озвучили свои табульки, отмечая, что зарплата слесаря-ремонтника 5 разряда составляла: в сентябре 2019 года – 10 631 руб. (4 058 грн), в ноябре и октябре – по 11 795 руб. (4 502 грн). После поднятия темы в соцсетях в феврале начали частями погашать задолженность. Но при этом всем сотрудникам предложили подписать «Положение о коммерческой тайне и конфиденциальных данных», в которых говорилось о наказаниях (плоть до уголовной ответственности) за обсуждение информации о зарплате, нарушении техники безопасности и аварийных ситуациях. Разглашать указанные данные запрещено даже членам семьи и «представителям правоохранительных и других государственных органов».

Рабочие иных предприятий, входящих в структуру «Внешторгсервиса», также отмечали проблемы с выплатой зарплат.