Сводка из зоны ООС за 6 марта: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано 4 обстрела украинских позиций:

2 раза вблизи Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

2 раза вблизи Песок – из миномета калибра 120 мм – 12 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксирован 1 обстрел позиций Объединенных сил со стороны противника: вблизи Зайцево – из миномета калибра 82 мм НВФ выпустили 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«6 марта в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражения. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение. С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет», – сообщили в штабе ООС.

Иллюстрация: Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что за минувшие сутки зафиксировали 10 обстрелов своих позиций из РПГ / СПГ, минометов 82 и 120 мм, стрелкового оружия и БТР / БМП в районах населенных пунктов Зайцево, Каштановое, Жабичево, Донецк («Вольво-центр»), Старомихайловка, Петровское и Новоласпа. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры нет.

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию событий не обнародовали.