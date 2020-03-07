В Северодонецке показали картины, нарисованные у линии фронта (Фото)

В Северодонецке в пятницу, 6 марта, открылась выставка «Пленэр у линии фронта». Картины трех украинских и трех литовских художников на тему вооруженного конфликта на Донбассе привез один из авторов живописи и организатор экспозиции – Федор Александрович.

«Мы прежде всего передавали впечатления. Продавали эмоции теми средствами, которые у нас есть. Впечатления человеческие, потому что я, как человек, прежде всего, это воспринимают», – отметил художник.

На его картинах – ворота в Станице Луганской и разбитое выстрелом окно. «Эти ворота символизируют кровь, которая там пролилась, и линию фронта», – рассказал Александрович.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Выставку картин также покажут в «Украинском доме» в Киеве, а потом повезут в Европу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»