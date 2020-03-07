Общественники требуют отметить ограничения на пересечение КПВВ с симптомами коронавируса

Общественные организации обращаются к командующему операцией Объединенных сил (ООС) Владимиру Кравченко с требованием отменить дискриминационный приказ об ограничении передвижения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

«Фактически в объявлении командование ОС предупреждает граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, что им не будет оказана медицинская помощь и будет отказано во въезде на подконтрольную правительству Украины территории в случае, если они будут иметь какие-либо симптомы, которые могут быть расценены сотрудниками пограничной службы как симптомы коронавируса. Мы считаем, что приказ командующего ОС является таким, что непропорционально ограничивает права и свободы человека. Он нарушает конституционные права граждан, предусмотренные статьями 24, 33 и 49 Конституции Украины, искусственно разделяя граждан Украины на тех, кто имеет право на получение медицинской помощи и может свободно передвигаться, и тех, кто этой возможности лишен», – говорится в сообщении.

По информации общественников, на временно неподконтрольных украинской власти территориях отсутствует возможность получить квалифицированную медпомощь, пройти диагностику и тесты на поражение коронавирусом и т.п., что, в сочетании с невозможностью получить медпомощь на подконтрольных правительству Украины территориях, «будет побуждать к незаконному пересечению границы Украины через неконтролируемые пункты пропуска и усиление зависимости граждан Украины от страны-оккупанта».

Кроме этого, по мнению общественников, приказ командующего ОС создает дополнительное напряжение между жителями временно неподконтрольных украинской власти территорий и теми, кто проживает в населенных пунктах, расположенных близко КПВВ. «Поскольку коронавирус не имеет специфической симптоматики, отличной от ОРВИ, задачей украинских властей является минимизация рисков, связанных с возможным распространением вируса и заботы о собственных гражданах, оказавшихся в оккупации. Жители временно оккупированной части Донбасса в глазах жителей прифронтовых территорий не должны становиться источником дополнительной опасности», – уточняется в обращении.

Общественники требуют отменить Приказ о временных ограничениях относительно пересечения КПВВ и организовать предоставление неотложной медпомощи гражданам, нуждающимся в ней и пересекающим КПВВ, независимо от места регистрации.

Напомним, с 7 марта 2020 года вводятся временные ограничения относительно пересечения КПВВ.

Как сообщалось ранее, в связи с распространением в «Л-ДНР» случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями, граждан, проживающих на подконтрольной украинским властям территории, призывают без крайней необходимости не посещать неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской области.