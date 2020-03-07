Более 510 тысяч: На Донетчине пересчитали переселенцев

В Донецкой области по состоянию на 5 марта официально зарегистрировано 510 тыс. 555 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 05.03.2020 на территории Донецкой области учтено 433 692 семьи и 510 555 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 114 524;
- дети – 63 044;
- лица с инвалидностью – 17 795;
- пенсионеры – 315 192.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 893 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 54 162;
- Краматорск – 48 851;
- Славянск – 41 170;
- Лиман – 23 686;
- Константиновка – 23 792;
- Марьинский район – 21 288;
- Бахмут – 19 310;
- Селидово – 16 687;
- Мирноград – 16 658.
Напомним, в Украине по состоянию на 2 марта учтены 1 млн 444 тыс. 443 переселенца из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации