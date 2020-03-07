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Более 510 тысяч: На Донетчине пересчитали переселенцев

07.03.20 15:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области по состоянию на 5 марта официально зарегистрировано 510 тыс. 555 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 05.03.2020 на территории Донецкой области учтено 433 692 семьи и 510 555 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

  • лица трудоспособного возраста – 114 524;
  • дети – 63 044;
  • лица с инвалидностью – 17 795;
  • пенсионеры – 315 192.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 893 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

  • Волновахский район – 54 162;
  • Краматорск – 48 851;
  • Славянск – 41 170;
  • Лиман – 23 686;
  • Константиновка – 23 792;
  • Марьинский район – 21 288;
  • Бахмут – 19 310;
  • Селидово – 16 687;
  • Мирноград – 16 658.

Напомним, в Украине по состоянию на 2 марта учтены 1 млн 444 тыс. 443 переселенца из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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